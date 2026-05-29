Ненефтяной сектор доминирует в экспорте Азербайджана

В начале 2026 года продажи за рубеж товаров ненефтяных производств стали приносить Азербайджану больше денег, чем экспорт нефти и нефтепродуктов – 73,32% экспортной выручки республики в январе-апреле пришлись на ненефтяной сектор.

Как рассказали в Таможенном госкомитете Азербайджанской Республики, в первые четыре месяца 2026 года сократилась нефтяная доля в структуре республиканского экспорта. Это процесс происходит двунаправлено: с одной стороны, уменьшился нефтяной экспорт, а с другой стороны, заметно вырос ненефтяной экспорт – теперь он составляет больше половины продаж товаров Азербайджана за рубеж.

Общий размер экспортных операций в январе-апреле этого года составил $11,9 млрд, что оказалось на $3,1 млрд больше, чем за тот же период 2025 года ($8,8 млрд). В то же время совокупные продажи сырой нефти и нефтепродуктов в первом триместре достигли лишь $4,365 млрд, что на $0,198 млрд меньше прошлогоднего показателя ($4,563 млрд).

Таким образом, в первом триместре 2025 года нефтяная доля в экспорте Азербайджана составляла 51,85%, а в январе-апреле этого года она упала до 36,68%.

В абсолютных цифрах Азербайджан экспортировал за первый триместр 2026 года 7,923 млн т нефти и нефтепродуктов, что на 0,281 млн т меньше, чем в прошлом году в тот же период.

Стоит добавить, что Азербайджан также уменьшил в отчетном периоде импорт: он сократился сразу на треть, до $5,5 млрд. В связи с этим за первые четыре месяца этого года у Азербайджанской Республики зафиксировано значительное торговое сальдо – $6,354 млрд, что почти в десять раз больше положительного сальдо 2025 года.