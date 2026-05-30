КСИР предостерег суда от сотрудничества с внерегиональными враждебными силами

В КСИР предупредили торговые суда о возможных последствиях сотрудничества с силами "враждебных" стран в Ормузском проливе. Иранские военные отмечают, что будут расценивать такие шаги как угрозу безопасности.

Торговым судам и нефтяным танкерам не стоит сотрудничать с вооруженными силами "враждебных" стран в Ормузском проливе. Об этом сказано в заявлении, распространенном 1 июня Военно-морскими силами КСИР.

"Мы предупреждаем торговые суда и нефтяные танкеры в Персидском заливе и Ормузском проливе, что любое сотрудничество с внерегиональными враждебными силами стран будет расценено как угроза безопасности, чему будем противодействовать"

– КСИР

Иранские военные отметили, что за минувшие 24 часа Ормузский пролив в координации ВМС КСИР пересекли 15 судов, включая 4 нефтяных танкера.

Ранее сегодня газета New York Times сообщила со ссылкой на Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM), что за три последних недели США провели через Ормузский пролив примерно 70 торговых судов.