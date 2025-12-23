Мераб Двалишвили дебютировал в RAF победой над Фрэнки Эдгаром

Мераб Двалишвили успешно завершил переход из UFC в RAF: в первом поединке нового промоушна он уверенно победил Фрэнки Эдгара и вызвал на бой Генри Сехудо.

Известный грузинский боец MMA Мераб Двалишвили провел сегодня дебютный бой в организации RAF после ухода из UFC. Он встретился с бойцом Фрэнки Эдгаром на турнире RAF 09 и одолел его с разгромным счетом 12:1.

Почти все время боя Двалишвили доминировал в октагоне и не позволил Эдгару получить ни малейшего преимущества.

Напомним, что Мераб Двалишвили планировал начать выступления в RAF с боя против своего давнего противника по UFC Генри Сехудо, но тот получил травму и встречу пришлось отменить.

Одолев Фрэнки Эдгара, Двалишивили еще раз вызвал Сехудо на поединок.

Кроме Мераба Двалишвили на RAF 09 выступил еще один представитель Грузии – борец-вольник, вице-чемпион Олимпиады Гиви Мачарашвили. Из-за травмы он проиграл своему сопернику Кайлу Снайдеру 0:10.