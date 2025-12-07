Лучшим бойцом года признан Мераб Двалишвили

Американский сайт MMAJunkie назвал лучшим бойцом уходящего года Мераба Двалишвили. В своем последнем поединке грузинский спортсмен потерпел поражение от Петра Яна.

Обладателя чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории Мераба Двалишвили признали лучшим бойцом 2025 года по версии авторитетного американского портала MMAJunkie.

В пресс-релизе сказано, что 34-летнего спортсмена можно считать лучшим бойцом уходящего года даже с учетом того, что в своем последнем поединке он потерпел поражение.

"Мераб Двалишвили проиграл последний бой, но то, чего он добился за последние 12 месяцев, и то, как он нас завораживал, возможно, утвердив себя в качестве величайшего бойца в легчайшем весе всех времен, выделяется больше, чем у любого другого претендента на звание лучшего по итогам года"

– MMAJunkie

Двалишвили обошел в голосовании за звание лучшего бойца текущего года Ислама Махачева и Петра Яна.

Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря Двалишвили уступил на турнире в США россиянину Петру Яну.