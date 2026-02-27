В Иране атакованы парламент и ключевые здания правительства - СМИ

Тель-Авив и Вашингтон нанесли ракетно-бомбовые удары по парламенту, Высшему совету национальной безопасности, министерству разведки и Организации по атомной энергии, сообщил телеканал Fox News.

Ракетно-бомбовым ударам Вооруженных сил Израиля, а впоследствии и США, подверглись парламент Ирана, Высший совет национальной безопасности, министерство разведки и Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), завил в своем эфире американский телеканал Fox News.

Первой целью атакующих стал "комплекс аятоллы". Также были проведены кибератаки на иранские новостные агентства, передает ТАСС.

В свою очередь в руководстве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили: Израиль и США нанесли удары по десяткам военных целей в Иране, операция против иранского режима является скоординированной и масштабной.

"ЦАХАЛ и ВС США начали масштабную совместную операцию по полному ослаблению иранского режима и устранению экзистенциальных угроз для Государства Израиль в долгосрочной перспективе. Удары были нанесены по десяткам военных целей в рамках широкой, скоординированной и совместной операции против режима"

- ЦАХАЛ

Операция готовилась достаточно длительное время - "в течение нескольких месяцев между ЦАХАЛ и ВС США велось тесное совместное планирование, что позволило осуществить масштабный удар в полной синхронизации и координации между двумя армиями", добавили в пресс-службе израильского военного ведомства.