"Моссад" призвал иранцев помогать Израилю

"Моссад" заявил, что ожидает от населения Ирана помощи в проведении антииранской военной операции Израиля и США. Для этого жителям ИРИ необходимо связаться с разведкой Израиля через специальный чат-бот.

Служба израильской внешней разведки "Моссад" обратилась к гражданам Исламской Республики Иран с предложением информировать Тель-Авив о результатах ракетно-бомбовых ударов по иранским объектам и передвижении соединений армии и КСИР через специальный чат-бот в мессенджере.

Предложением опубликовано на официальных аккаунтах "Моссада" в соцсетях на фарси. В нем подчеркивается, что израильская разведка надежно защитила свой канал связи с иранцами и ждет от них любые фото- и видеосвидетельства хода боевых действий на иранской территории.

"Дорогие иранские братья и сестры, вы не одиноки! Мы создали для вас специальный, очень безопасный канал"

– "Моссад"

Представители "Моссада" заверили граждан Ирана, что таким образом они помогут Израилю в достижении его целей нынешнего нападения на Исламскую Республику, сводящиеся по словам Тель-Авива к борьбе за справедливость.