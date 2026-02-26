Вестник Кавказа

Израиль пытался ликвидировать Пезешкиана – СМИ

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
ВС Израиля атаковали резиденцию Масуда Пезешкиана, а также штаб КСИР. Всего израильская армия атаковала не менее 30 целей в Иране.

Армия Израиля атаковала ряд целей на территории Ирана. Одной из таких целей стала резиденция президента ИРИ Масуда Пезешкиана, передают СМИ. 

По данным Ynet, целью атак также стал штаб разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Точечные удары были нанесены по 30 целям на территории ИРИ. 

Напомним, что ВС Израиля ударили по Тегерану сегодня утром. В столице Ирана прогремела серия взрывов. Информация о пострадавших пока не поступала.

