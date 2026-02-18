Азербайджан завершил свою ж/д линию Зангезурского коридора на 70%

Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, являющейся частью Зангезурского коридора, достигло отметки 70% готовности. Об этом сообщили "Азербайджанские железные дороги".
"Эта железная дорога не только придаст импульс экономическому возрождению освобожденных территорий, но и соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном, став составной частью нового транспортного коридора, который протянется до Турции"
— ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
Ранее в конце декабря минувшего года замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики отмечал, что введение в эксплуатацию, как ж/д линии, так и автомобильной дороги маршрута Горадиз-Агбенд будет реализовано до конца 2026 года.
Министр также отметил решающее стратегическое значение Зангезурского Коридора для азербайджано-турецкого транзита.