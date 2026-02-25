"Ноа" вылетел из Лиги Конференций

ФК "Ноа" играл сегодня в гостях с "АЗ Алкмаром" в рамках стыкового раунда Лиги конференций. В первой встрече, состоявшейся в Ереване на прошлой неделе, сильнее была армянская команда.

В Нидерландах прошел ответный матч стыкового раунда Лиги Конференций УЕФА между местным клубом "АЗ Алкмар" и армянским "Ноа".

Первый мяч в игре был забит уже на 5-й минуте – отличился нападающий "АЗ Алкмара" Ро-Зангело Дал. На 39-й минуте Свен полузащитник Мейнанс удвоил преимущество хозяев, а на 54-й минуте он же сделал счет крупным. Финальную точку в матче поставил в компенсированное время хавбек нидерландской команды Исак Йенсен.

В первом матче победу со счетом 1:0 одержала армянская команда. Таким образом, в следующую стадию плей-офф вышел "Аз Алкмар", "Ноа" покидает турнир.