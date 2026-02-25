В Омане сообщили о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве

Вестник Кавказа

Делегации Соединенных Штатов и Ирана завершили сегодняшние переговоры в Женеве. Они продолжались пять часов.

В Женеве завершился третий раунд переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана, посвященных ядерной сделке. Об этом пишут иранские СМИ.

Очередной переговорный раунд проходил в два этапа. Первый состоялся утром 26 февраля, после чего стороны взяли паузу для консультаций со столицами своих стран, а вечером возобновили обсуждение. В общей сложности переговоры шли в течение пяти часов.

По итогам сегодняшних контактов глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что стороны достигли существенного прогресса.

Напомним, весной прошлого года состоялась серия из пяти раундов переговоров между США и Ираном. Они были прерваны в июне из-за обострения ирано-израильского конфликта. В феврале текущего года переговоры возобновились.

