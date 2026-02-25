Вестник Кавказа

Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с днем рождения.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, такое сообщение распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Азербайджана поздравил турецкого лидера с днем рождения. Ильхам Алиев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в деятельности.

Турецкий президент поблагодарил за внимание и поздравление.

Кроме того, во время телефонного разговора главы государств обсудили будущие контакты.

