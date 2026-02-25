Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с днем рождения.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, такое сообщение распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана поздравил турецкого лидера с днем рождения. Ильхам Алиев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в деятельности.
Турецкий президент поблагодарил за внимание и поздравление.
Кроме того, во время телефонного разговора главы государств обсудили будущие контакты.