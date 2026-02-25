Вестник Кавказа

Дагестанского депутата лишили мандата из-за покупки авто

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутат парламента Дагестана был лишен полномочий по причине попытки скрыть приобретение автомобилей стоимостью 4 млн рублей.

Депутат Народного собрания Республики Дагестан был лишен мандата из-за покупки дорогих автомобилей. Сведения об этом он попытался скрыть, о чем сообщила пресс-служба парламента региона.

В пресс-службе отметили, что он приобрел имущество стоимостью 4 млн рублей, в то время как его собственный доход и доход его супруги за три календарных года до покупки авто официально не предполагал такие суммы.

Все нарушения были установлены прокуратурой, уточнили в сообщении.

"В установленном порядке сведения о совершении данной сделки депутатом представлены не были. Кроме того, отражая в 2024 году в декларации сведения о приобретении другой автомашины, он занизил ее фактическую стоимость"

— пресс-служба Народного собрания Республики Дагестан

Кроме того, было отмечено, что обвиняемый уже неоднократно пренебрегал ограничениями, установленными законодательством РФ о противодействии коррупции.

