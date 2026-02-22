В 2025 году ЕАЭС заключил три соглашения о зонах свободной торговли: с Монголией, ОАЭ и Индонезией, и сейчас россия, несмотря на санкции, укрепляет торговые связи с дружественными странами.

Уже сейчас 86% российской торговли с ведется с дружественными странами, заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Фактически те 32 тыс санкций, которые были применены к России, бумерангом прилетели к тем, кто эти санкции нам объявлял. Это и потеря рабочих мест в Европе и формирование гораздо худших конкурентных условий на мировых рынках за счет потери доступа к российской энергии"

- Алексей Оверчук

Вице-премьер отметил, что даже в условиях драконовских санкций Россия развивается и создает лучшие условия для российских товаропроизводителей, и в первую очередь это соглашения о свободной торговле с дружественными странами: работа ведется в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и эти торговые соглашения обеспечивают российскому бизнесу доступ к международным рынкам с объемом более 700 млн человек, - отметил зампредседателя правительства, передает Sputnik Казахстан.

В минувшем 2026 году были заключены три очень важных соглашения – с Монголией, ОАЭ и Индонезией, которые активно заработают в 2026 году – процесс между подписанием и вступлением в силу соглашения в среднем занимает год, - подчеркнул зампредседателя правительства РФ.