SOCAR начала сотрудничать с Samsung

В Азербайджане сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании SOCAR и Samsung. В ходе встречи также обсуждались возможности расширения партнерства и сотрудничества в энергосфере.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и южнокорейская компания Samsung E&A Co., Ltd подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

На встрече также обсуждались возможности расширения партнерства и сотрудничества в энергетической сфере.

"Мы провели обсуждения с президентом и главным исполнительным директором компании Samsung E&A Co., Ltd. Хонг Намкунном по вопросам расширения партнерства и сотрудничества в сфере энергетики. В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и компанией Samsung E&A Co., Ltd"

– Микаил Джаббаров

Он отметил, что документ предусматривает изучение перспектив сотрудничества в области повышения эффективности энергетических активов, локализации производства, создания регионального промышленного центра, развития человеческого капитала и декарбонизации.

Уточняется, что реализация меморандума важна для интеграции местных компаний в глобальные цепочки добавленной стоимости.

