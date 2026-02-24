300 военных самолетов США на Ближнем Востоке ждут решения Трампа

Число военных самолетов США на Ближнем Востоке увеличилось до 300, в число которых входит 132 истребителя последнего поколения.

Центральное командование США (CENTCOM) располагает более тремя сотнями самолетов в пространстве Ближнего Востока, переброшенных в регион на фоне эскалации конфликта с Исламской Республикой Иран и попыток прийти к договоренностям в вопросе ядерной программы страны. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на данные разведки.

Так, государственное информационное агентство Anadolu информирует о расположении военной авиации Соединенных Штатов на территории катарской базы Аль-Удейд, иорданской Аль-Удейд и саудовском принце Султане. Также часть самолетов находится на борту недавно прибывших авианосцев военно-морских сил США (USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford).

Ядром консолидированных в регионе сил являются истребители F/A-18 и F-16 количеством 84 и 48 соответственно.

Для обеспечения переброса такого масштаба военным силам США пришлось осуществить 270 логистических рейсов.

Ирано-американский диалог продолжается, несмотря определенные противоречия. Вашингтон (совместно с Израилем) выступает за полную ликвидацию ядерного потенциала Ирана, в то время как ИРИ неоднократно заявляла об отсутствии намерений разрабатывать ядерное оружие и нежелании быть полностью лишенной обороноспособности.