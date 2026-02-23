Грузия предоставила отчет ЕС о работе порта Кулеви

В ЕС подтвердили получение от Грузии отчета о работе порта Кулеви, сообщил посол ЕС в республике. Ранее сообщалось, что ЕС может ввести ограничения в отношении данного порта.

Власти Грузии передали Еврокомиссии (ЕК) подробную информацию о работе порта Кулеви. Об этом рассказал посол ЕС в республике Павел Герчинский.

"Мы получили от грузинских властей подробную информацию об инфраструктуре, вызывающей у нас тревогу. Нас также заверили, что эта инфраструктура не будет использоваться для обхода санкций"

– Павел Герчинский

При этом он отметил, что не может пока сказать, будет ли этих данных достаточно для того, чтобы избежать введения санкций в отношении порта Кулеви.

"Я могу подтвердить, что обсуждения по двадцатому пакету санкций продолжаются. На данный момент единодушие не достигнуто"

– посол ЕС

Напомним, в начале этого месяца ЕК представила предложения по 20-му пакету антироссийских санкций. Документ предусматривает возможность введения ограничений в отношении порта Кулеви в Грузии.