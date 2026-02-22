В Иране сообщили о готовности пойти на все для достижения соглашения США

В МИД Ирана подтвердили настрой на скорейшее заключение соглашение с США. В министерстве отметили, что готовы пойти на все ради этого.

Иран готов предпринять все для того, чтобы скорее заключить сделку с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал замглавы МИД ИРИ Маджид Тахт-Раванчи.

"Мы готовы достичь соглашения как можно скорее. Мы хотим сделать все необходимое, чтобы это произошло"

– Маджид Тахт-Раванчи

Он уверен, что соглашение может быть подписано в кратчайшие сроки при наличии политической воли у всех сторон.

"Мы войдем в переговорную комнату в Женеве со всей искренностью и доброй волей. Мы надеемся, что эта добрая воля и этот подход будут взаимными со стороны американцев"

– заместитель министра иностранных дел

Напомним, предыдущий раунд ирано-американских переговоров прошел в Женеве 17 февраля при посредничестве Омана.