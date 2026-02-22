Трамп рассчитывает разрешить украинский конфликт до 4 июля – СМИ

В Белом доме заявили о том, что окончательное урегулирование украинского конфликта произойдет в преддверии празднования 250-й годовщины независимости США, пишут СМИ.
Американский президент Дональд Трамп планирует завершить украинский конфликт до 4 июля текущего года, сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО.
"США стремятся заключить соглашение до того, как Трамп примет участие в праздновании 250-й годовщины независимости США 4 июля"
– Bloomberg
Напомним, очередной раунд переговоров с участием РФ, США и Украины по украинскому урегулированию прошел в Женеве 17-18 февраля.
Ранее американская сторона сообщила о том, что следующая встреча состоится уже в ближайшее время, ориентировочно в начале марта.