В 2026 году еще больше детей-иностранцев смогут поехать в Артек

МДЦ "Атрек" в этом году примет на 17,6% больше иностранцев по сравнению с прошлым годом, общее количество квот увеличили до 3 тыс.

Еще больше детей из других стран смогут посетить Международный детский центр "Артек" в Крыму, количество иностранных квот было увеличено до 3 тыс, сообщил его директор Константин Федоренко.

"По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова количество мест, выделяемых специально для иностранных детей, будет официально увеличено. В 2026 году планируем принять 3 тыс детей-иностранцев и детей-соотечественников, постоянно проживающих за рубежом. В 2025-м приняли 2,55 тыс"

- Константин Федоренко

Это на 17,6% больше, чем в прошлом году, отметил чиновник.

Развитие детской дипломатии и встраивание долгосрочных отношений с другими странами директор "Артека" назвал одной из основных целей на ближайшие четыре года, в рамках чего планируется увеличение квот для иностранных детей и расширение списка стран-партнеров, отметил чиновник.

Пока точно не известно из каких стран в Крым приедут дети – на сегодняшний момент проходят конкурсные отборы, поскольку просто так в Международный детский центр "Артек" не попасть.