Страны ЕАЭС усилят контроль за декларированием товаров

Бизнесмены, почтовые операторы и экспресс-перевозчики стран ЕАЭС сегодня на заседании рабочей группы в ЕЭК обсудили декларирование товаров электронной торговли и экспресс-грузов между странами.

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня прошло заседание рабочей группы, посвященное совершенствованию порядка совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов и международных почтовых отправлений в странах ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Комиссии.

В совещании приняли участие представители государственных органов, бизнеса, почтовые операторы и экспресс-перевозчики стран ЕАЭС, которые обсудили порядок предоставления сведений, идентифицирующих получателя, и сроки перехода по предоставлению таких сведений в декларации электронной торговли, передает Sputnik Казахстан.

Особо эксперты остановились на особенностях указания в декларации электронной торговли дополнительных сведений для подакцизных товаров и товаров, пользующихся тарифными преференциями.

Участники совещания также поделились проблемами при внесении изменений в декларацию на экспресс-грузы, требующими более детальной отработки, и договорились вернуться к этому вопросу после изучения практики государств ЕАЭС.