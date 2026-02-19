Россия и Иран провели консультации по вопросам экологии Каспия

РФ и ИРИ провели встречу, посвященную проблемам сохранения экосистемы Каспийского моря. Обсуждены вопросы подготовки сессии конференции стран Тегеранской конвенции.

Москва и Тегеран провели консультации по вопросам охраны экологии Каспийского моря, а также воплощения в жизнь положений Тегеранской конвенции, передает Mehr.

По данным иранского информационного агентства, инициатором встречи выступило российское дипведомство. Позицию Москвы представлял спецпредставитель МИД по вопросам климата Сергей Кононученко.

Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к седьмой сессии конференции стран Тегеранской конвенции, которая должна пройти в Иране. Также представители РФ и ИРИ затронули вопросы, связанные с организацией регионального секретариата.

Также в фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные с совместными действиями прикаспийских стран по охране экосистемы и реализации мер по борьбе с загрязнением и снижением уровня воды в Каспийском море.