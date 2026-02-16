Вестник Кавказа

Лидеры Азербайджана и Армении провели неформальную встречу

Лидеры Азербайджана и Армении провели неформальную встречу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев и Никол Пашинян поговорили друг с другом перед заседанием Совета мира. Детали разговора пока не разглашаются.

В Вашингтоне 19 февраля состоялась неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Они пообщались друг с другом в компании коллег.

Детали беседы на данный момент неизвестны.

Азербайджанский лидер и глава армянского правительства прибыли в столицу Соединенных Штатов для участия в первом заседании Совета мира, которое состоится в четверг. Оно пройдет под председательством американского президента Дональда Трампа.

725 просмотров

