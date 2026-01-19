Первая группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Ханабад Ходжалинского района

Почти четыре десятка семей вернулись в рамках программы "Великое возвращение" в село Ханабад Ходжалинского района Азербайджана, став первыми, кто возвратился в него.

В общей сложности сегодня в Ханабад вернулись 38 семей (154 человека). Эти семьи на протяжении многих лет временно проживали в различных регионах Азербайджана.

Стоит отметить, что в рамках программы "Великое возвращение" продолжается постепенное переселение населения на освобожденные территории Азербайджана.