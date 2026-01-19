Вестник Кавказа

Первая группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Ханабад Ходжалинского района

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Почти четыре десятка семей вернулись в рамках программы "Великое возвращение" в село Ханабад Ходжалинского района Азербайджана, став первыми, кто возвратился в него.

Сегодня более 150 бывших вынужденных переселенцев вернулись в село Ханабад Ходжалинского района Азербайджана.

Это первая группа бывших вынужденных переселенцев, которые возвратились в этот населенный пункт. Они уже получили ключи от квартир.

В общей сложности сегодня в Ханабад вернулись 38 семей (154 человека). Эти семьи на протяжении многих лет временно проживали в различных регионах Азербайджана.

Стоит отметить, что в рамках программы "Великое возвращение" продолжается постепенное переселение населения на освобожденные территории Азербайджана.

