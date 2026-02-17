США готовы всеми способами мешать Ирану заполучить ядерное оружие

Соединенные Штаты будут любыми способами препятствовать тому, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием. Такое заявление сделал глава американского Минэнерго Крис Райт в кулуарах встреч Международного энергетического агентства в Париже.
"Президент США Дональд Трамп твердо убежден, что у нас не должно быть Ирана с ядерным оружием"
– Крис Райт
Он отметил, что получение Ираном ядерного оружия абсолютно недопустимо.
"Они предельно ясно дали понять, что будут делать с ядерным оружием. Это совершенно неприемлемо. Так или иначе, мы будем препятствовать стремлению Ирана к созданию ядерного оружия"
– глава Минэнерго США
Напомним, накануне представители США и Ирана провели в Женеве переговоры, посвященные ядерному вопросу. После этой встречи вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США могут применить военную силу в отношении Исламской Республики, если переговоры ни к чему не приведут.