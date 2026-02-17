Корпоративный портфель Сбера в СКФО увеличился на 114 млрд рублей в 2025 году

По итогам 2025 года корпоративный портфель Сбера в СКФО увеличился на 114 млрд рублей, достигнув 275 млрд. Наибольший рост показали Чечня, Северная Осетия и Адыгея.

В 2025 году совокупный портфель клиентов Сбера на юге России вырос на 18% (до почти 3,5 трлн рублей). Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западного отделения банка, уточнив, что розничный сегмент прибавил 20% (до 2,8 трлн рублей).

Согласно данным банка, корпоративный портфель в СКФО вырос на 114 млрд рублей, достигнув 275 млрд. В тройку лидеров по темпам роста вошли Чечня, Северная Осетия и Адыгея. При этом по объему привлеченных средств (абсолютному приросту) в числе лучших также оказались Дагестан и Кабардино-Балкария.

Что касается розничного кредитования в СКФО, его объем достиг 777 млрд рублей (+13% за год). По данным банка, лучшую динамику среди регионов округа показали Кабардино-Балкария и КЧР.