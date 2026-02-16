Первый день Рамадана объявили в Дагестане

Муфтият Дагестана сообщил, когда Рамадан начнется на территории республики. В этом году его начало приходится на 19 февраля.

В Дагестане священный для мусульман месяц Рамадан начнется с ближайшего четверга. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 17 февраля на страницах муфтията региона.

“Комитет по определению начала и конца лунных месяцев при совете алимов Дагестана объявляет: 1-й день месяца Рамадан в Дагестане – четверг, 19 февраля”, – муфтият РД

Напомним, Рамадан – девятый месяц мусульманского лунного календаря. Традиционно его начало отсчитывают с появления луны.

В этот период мусульманам в дневное время запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям.