В ЕС прокомментировали принятие очередного пакета антироссийских санкций

Представитель Еврокомиссии Анвар аль Ануни сделал заявление о том, что новый пакет антироссийских санкций ориентировочно будет принят 24 февраля текущего года.

Еврокомиссия будет стараться принять 20-й пакет санкций против России к 24 февраля, такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар аль Ануни на брифинге в Брюсселе.

Однако, он отказался подробно комментировать проблемы с его принятием, которые связаны с возможными разногласиями по этому вопросу среди стран ЕС.

"Мы работаем над оказанием максимального давления на Россию, страны ЕС продолжают работать над ним, и Еврокомиссия остается привержена задаче принятия 20-го пакета к 24 февраля"

– Анвар аль Ануни

Напомним, ранее стало известно о том, что 20-й пакет санкций является объектом обсуждения на каждом заседании в последние последних 2 недель.

Ожидается, что новые антироссийские рестрикции обсудят на завтра уровне послов стран ЕС, а также 23 февраля на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.