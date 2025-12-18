Азербайджан и Иордания укрепят бизнес-связи

Баку и Амман подписали Меморандум о взаимопонимании для развития предпринимательских взаимодействий между странами. Встреча состоялась на полях 41-го заседания Генеральной Ассамблеи Исламской торгово-развивающей палаты.

Представители Азербайджана и Иордании встретились в саудовской Мекке для обсуждения перспектив сотрудничества в сфере предпринимательства. В ходе переговорного процесса стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщают азербайджанские СМИ.

Баку был представлен президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей Мамедом Мусаевым, а Амман – председателем Торговой палаты Иордании Халилом Аль-Хадж Тауфиком. Встреча состоялась в рамках 41-го заседания Генеральной Ассамблеи Исламской торгово-развивающей палаты.

Азербайджано-иорданский договор сфокусирован на углублении отношений стран в сфере бизнеса, формирование фундамента для взаимодействия предпринимателей каждой из стран, а также поддержание связей внутри частного сектора.