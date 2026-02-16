Кавелашвили поздравил грузинских фигуристов с олимпийским серебром

Президент Грузии поздравил грузинских фигуристов Анастасию Метелкину и Луку Берулава со вторым местом на Олимпиаде в Милане, назвав их результат историческим.

Чувство радости от успеха грузинских фигуристов на Олимпиаде в Милане сложно описать словами, такое заявление сделал президент Грузии Михаил Кавелашвили, комментируя первый успех спортсменов грузинской сборной на XXV зимних Олимпийских играх, проходящих в настоящее время в Италии.

Накануне грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали олимпийское "серебро" в парном катании.

Президент назвал этот успех историческим и поблагодарил фигуристов и их тренеров с достижением такого высокого результата.

"Хочу поздравить весь грузинский народ, всю Грузию с победой наших спортсменов, наших олимпийцев. Я хочу поздравить каждого из них, тренеров, тех людей, кто много трудился ради этого успеха, и добился этого исторического результата для нашей страны. Эту радость правда невозможно описать словами"

– Михаил Кавелашвили

Напомним, спортивная пара Метелкина-Берулава стали серебряными олимпийскими призерами, набрав в сумме короткой и произвольной программ 221,75 балла, эта медаль стала для Грузии первой в истории зимней Олимпиады.