Баку и Абу-Даби создадут дорожную карту аграрного сотрудничества

ОАЭ и Азербайджан подготовят стратегический документ для углубления сотрудничества в сферах продовольствия и сельского хозяйства. Страны намерены укрепить надежность глобальных цепочек продовольственных поставок.

Азербайджанская Республика и Объединенные Арабские Эмираты договорились о совместных аграрных проектах. О первом этапе по подготовке дорожной карты заявила глава министерства климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак Аль Шамси на бизнес-встрече с азербайджанскими партнерами в рамках круглого стола "Азербайджан-ОАЭ: продовольствие и сельское хозяйство".

Эмираты, как заявила глава профильного ведомства, нацелены на выстраивание международных связей, которые поспособствуют созданию более стабильной и защищенной системы глобального продовольственного снабжения.

"В результате этого сотрудничества мы намерены совместно с нашими коллегами из Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) разработать дорожную карту. (…) Мы уверены, что эти переговоры укрепят как межправительственное (G2G), так и межкорпоративное (B2B) сотрудничество"

– Амна бинт Абдулла Аль Дахак Аль Шамси

Министр отметила, что ОАЭ придает большое значение диалогу с Азербайджаном. Это взаимодействие, по ее мнению, станет фундаментом для долгосрочного и плодотворного партнерства, а также позволит эффективнее решать вопросы продовольственной безопасности за счет объединения потенциалов каждой из стран