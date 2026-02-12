Дамаск установил контроль над базой Эш-Шадади в Хасеке

Сирия заняла бывшую базу США в провинции Хасеке. Операция прошла по согласованию с американской стороной.

Под контроль сирийской армии перешла американская база Эш-Шадади в провинции Хасеке, находящаяся вблизи стратегического нефтяного месторождения Эль-Джебса. Данные подтвердили в военном ведомстве переходного правительства, о чем заявило официальное государственное информационное агентство Сирийской Арабской Республики SANA.

Как подчеркивается в сообщении, операция состоялась по согласованию с американской стороной.

База в Эш-Шаддади, которую теперь заняла сирийская армия, ранее принадлежала коалиции СДС. В апреле 2025 года США объявили о постепенном выводе оттуда своего контингента и военной техники.

Президент правительства переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер СДС Мазлюм Абди заключили соглашение в конце января. Согласно договоренностям, бойцы курдских формирований интегрируются в правительственные войска, а созданные курдами институты самоуправления на северо-востоке перейдут под юрисдикцию государственных структур Сирии.