Песков назвал время и место проведения переговоров РФ с США и Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда и где состоится третий раунд трехсторонних переговоров по ситуации с Украиной.

Следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, консультации запланированы на два дня – 17 и 18 февраля.

"На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России (Владимир - ред.) Мединский"

– Дмитрий Песков

Напомним, что первая трехсторонняя встреча по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона состоялась 23-24 января в Абу-Даби. Во второй раз делегации встречались там же 4-5 февраля. По итогам этого раунда, как рассказал спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными.