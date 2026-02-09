Готовность к партнерству с Саудовской Аравией подтвердил Росатом

На выставке в Эр-Рияде Росатом заявил о готовности стать долгосрочным партнером Саудовской Аравии в рамках программы "Видение 2030".

Росатом видит потенциал для партнерства с Саудовской Аравией не только в традиционной энергетике, но и в смежных высокотехнологичных отраслях. О выдвинутом предложении российской стороны рассказала информационная служба национального энергетического холдинга.

В ходе выступления на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" директор по международному бизнесу Росатома Борис Арсеев подчеркнул, что реализация программы по уменьшению нефтезависимости королевства и диверсификации экономики ("Видение 2030") невозможна без надежных партнеров. Он отметил, что российская госкорпорация предлагает комплексное технологическое партнерство на долгосрочной основе, акцент в котором будет сделан на локализацию производств, трансфер компетенций и усиление национальной промышленности. Такие системные проекты, по мнению Арсеева, качественно меняют экономику стран-участниц.

На выставке в Эр-Рияде Росатом представил комплексные технологические решения, основанные на 80-летнем опыте и апробированные в более 60 странах. Российский атомный холдинг подтвердил готовность к стратегическому партнерству с саудовскими компаниями в инфраструктурных проектах. Стенд посетили главы Минпромторга РФ и Минпрома КСА, а также саудовский замминистра инвестиций.

Россия продолжает подготовку к участию в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии. По словам вице-премьера Александра Новака, на декабрь 2025 года Росатом уже занялся подготовкой тендерной документации, хотя точные сроки конкурса еще не были объявлены. Госкорпорация рассчитывает на победу, о чем в октябре прошлого года заявил глава компании Алексей Лихачев, подчеркнув, что окончательный выбор остается за Эр-Риядом.

Межправительственное соглашение о российско-саудовском сотрудничестве действует с июня 2015 года, а в 2017-м стороны утвердили профильную программу и создали координационный комитет.