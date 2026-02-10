Напитки в пластиковых бутылках исчезнут из Грузии в 2027 году

Грузия со следующего года планирует запретить напитки в пластике. Ожидается, что все напитки в пластиковых бутылках пропадут из магазинов страны.

Власти Грузии намерены ввести запрет на продажу напитков в пластиковой таре, об этом рассказал замминистра охраны окружающей среды страны Соломон Павлиашвили, передает медиаплатформа BMG.

"Мы считаем, что напитки в пластиковых бутылках не должны продаваться ни в одном магазине. Это произойдет в следующем году, скорее всего, с февраля. Мы движемся поэтапно, чтобы сильно не давить на бизнес"

– Павлиашвили

Он уточнил, что исключение будет сделано для бутилированной воды в таре объемом более 10 л. Также под запрет не попадет продукция, идущая на экспорт.

"Конечно, на первый взгляд, напитки станут дороже, но в долгосрочной перспективе цены снизятся за счет многоразовой тары. Я думаю, что вместе мы все сможем раз и навсегда положить конец загрязнению пластиком в нашей стране"

– Павлиашвили

Растительное масло в Грузии продолжат продавать в пластике, уточнил замминистра.