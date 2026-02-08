Участие Москвы обязательно в реализации TRIPP – Галузин

Россия рассматривает возможность развития диалога с Арменией по вопросу участия в реализации проекта "Маршрут Трампа", сообщил Михаил Галузин. По его словам, участие России в этом проекте обязательно.

Российская сторона готова пойти на обсуждение вопроса возможного участия РФ в проекте TRIPP ("Маршрут Трампа"), такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что в настоящее время Россия собирается изучить армяно-американские инициативы в этом направлении.

"Что касается проекта "Дорога Трампа", мы свою позицию зарезервировали. Готовы консультироваться с партнерами в Ереване для обсуждения как параметров, так и возможного российского участия в том или ином виде"

– Михаил Галузин

Также замглавы МИД РФ подчеркнул, что участие российской стороны в этом вопросе так или иначе обязательно, поскольку армянская железнодорожная сеть находится под управлением "дочки" ОАО "РЖД" еще в течение 12 лет – до 2038 года.

Кроме, важно иметь ввиду, что на армяно-иранской границе размещены российские пограничники, отметил он.

"Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС. В этих условиях очевидно, что без России партнерам не обойтись"

– Михаил Галузин

Процесс разблокировки коммуникаций в регионе уже ведется в ходе развития трехсторонних контактов Баку, Москвы и Еревана на уровне вице-премьеров, также сообщил Галузин в интервью газете "Известия".

Напомним, ранее о возможном участии России в проекте TRIPP заявлял посол России в Ереване Сергей Копыркин.