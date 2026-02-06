Президент Израиля заявил об антисемитских настроениях на пропалестинских акциях

В ходе церемонии в память жертв теракта в Сиднее 14 декабря 2025 года президент Израиля Ицхак Герцог заявил об антисемитских настроениях на пропалестинских демонстрациях.
Отвечая на вопрос представителя прессы о прошедших в Австралии массовых акциях против его приезда, президент Государства Израиль подчеркнул, что происходящее в большинстве своём направлено на дискредитацию самого права еврейской нации на существование и наличие собственного государства.
"Антисемитизм здесь, в Австралии, — это не еврейская проблема, это проблема Австралии, <…> а ненависть, которая начинается с евреев, никогда ими не заканчивается"
— Ицхак Герцог
Израильский президент также возложил к мемориалу на пляже Бондай два камня, привезенных из Иерусалима. Герцог назвал данный жест символом связи с погибшими в день празднования Хануки, памяти о них и тягот пережитой утраты.