Теракт произошел в Сиднее в день Хануки

Трагедия произошла в австралийском городе Сиднее во время празднования Хануки: неизвестные открыли стрельбу на праздничном мероприятии, есть жертвы.

Не установленные пока преступники устроили теракт в Сиднее сегодня, в ходе празднования Хануки.

ЧП случилось в районе пляжа Бондай, где были организованы праздничные мероприятия к Хануке. Вооруженные предположительно винтовками люди ворвались на площадку праздника в тот момент, когда началась церемония зажжения свечей, и открыли огонь.

Правоохранители провели операцию на месте событий. Один из стрелявших был ликвидирован, еще одного стражи порядка ранили и взяли под арест. Чуть позже был схвачен третий террорист. Как сообщают СМИ, одного из нападавших сумел обезвредить случайный прохожий: мужчина буквально "голыми руками" отнял у него оружие.

Кроме того, полиция нашла похожий на бомбу предмет, идет операция по его обезвреживанию.

Жертвами атаки стали не менее девяти человек. Еще 16 были отвезены в больницу с ранениями.