Теракт произошел в Сиднее в день Хануки

Не установленные пока преступники устроили теракт в Сиднее сегодня, в ходе празднования Хануки.
ЧП случилось в районе пляжа Бондай, где были организованы праздничные мероприятия к Хануке. Вооруженные предположительно винтовками люди ворвались на площадку праздника в тот момент, когда началась церемония зажжения свечей, и открыли огонь.
Правоохранители провели операцию на месте событий. Один из стрелявших был ликвидирован, еще одного стражи порядка ранили и взяли под арест. Чуть позже был схвачен третий террорист. Как сообщают СМИ, одного из нападавших сумел обезвредить случайный прохожий: мужчина буквально "голыми руками" отнял у него оружие.
Кроме того, полиция нашла похожий на бомбу предмет, идет операция по его обезвреживанию.
Жертвами атаки стали не менее девяти человек. Еще 16 были отвезены в больницу с ранениями.