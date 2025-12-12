Вестник Кавказа

Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира в Дубае

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Давид Суров, Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Исмаил Муцольгов, Илья Попов и Всеволод Шумков стали чемпионами мира по боксу. Еще пять россиян взяли "серебро".

Российские боксеры триумфально выступили на чемпионате мира по версии IBO в Дубае. Семь российских спортсменов добыли золотые медали. 

Чемпионами мира стали Давид Суров, Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Исмаил Муцольгов, Илья Попов и Всеволод Шумков. 

Для некоторых спортсменов успех стал по-настоящему историческим. Так, Муслим Гаджимагомедов стал первым трехкратным чемпионом мира по боксу в истории российского бокса. Шарабутдин Атаев стал двукратным чемпионом мира. 

Для Джамбулата Бижамова победа стала особенной важной. Четыре года назад он упустил "золото" на мировом первенстве в Сербии, теперь же фортуна вернула долги. 

Уроженец Грозного Исмаил Муцульгов ранее побеждал только на российских соревнованиях, но в Дубае обозначил притязания на большую карьеру, сразу взяв мировое "золото". 

Еще пять россиян принесли в копилку сборной серебряные мадали – это Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Евгений Кооль и Сергей Колденков.

