Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира в Дубае

Российские боксеры триумфально выступили на чемпионате мира по версии IBO в Дубае. Семь российских спортсменов добыли золотые медали.
Чемпионами мира стали Давид Суров, Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Исмаил Муцольгов, Илья Попов и Всеволод Шумков.
Для некоторых спортсменов успех стал по-настоящему историческим. Так, Муслим Гаджимагомедов стал первым трехкратным чемпионом мира по боксу в истории российского бокса. Шарабутдин Атаев стал двукратным чемпионом мира.
Для Джамбулата Бижамова победа стала особенной важной. Четыре года назад он упустил "золото" на мировом первенстве в Сербии, теперь же фортуна вернула долги.
Уроженец Грозного Исмаил Муцульгов ранее побеждал только на российских соревнованиях, но в Дубае обозначил притязания на большую карьеру, сразу взяв мировое "золото".
Еще пять россиян принесли в копилку сборной серебряные мадали – это Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Евгений Кооль и Сергей Колденков.