Азербайджанское село Венгли примет 16 семей сегодня

Возвращение азербайджанского населения в агдеринское село Венгли продолжается. Сегодня в родное село вернется 16 семей.

В село Венгли Агдеринского района Азербайджана в пятницу вернется еще одна группа бывших вынужденных переселенцев.

В село, освобожденное от оккупации и восстановленное для жизни, возвращается сегодня 16 азербайджанских семей в составе 76 человек.

В конце октября сообщалось, что в Венгли уже вернулись 85 семей, таким образом, на середину декабря в селе будут проживать свыше 100 семей.

В родные места бывшие вынужденные переселенцы возвращаются спустя три десятилетия, после проживания в административных зданиях и санаториях в разных регионах Азербайджана.