Почему желудок и кишечник «ломаются». И что есть, чтобы восстановиться за 5 дней | Ольга Шишова

Профессор и доктор медицинских наук Ольга Ивановна Шишова рассказывает, как работает ротационная диета — система питания, которая помогает телу восстанавливаться, а не разрушаться.
Из этого интервью вы узнаете:
Почему нельзя есть одно и то же каждый день — и как это приводит к закислению и воспалению.
Что такое «ротация продуктов» и как с её помощью восстановить слизистую кишечника, ферменты и энергию.
Какие продукты стоит исключить во время болезни — молочные, глютеновые и даже яйца.
Как “Прайм-тест” показывает скрытые воспаления и риск тромбозов, ещё до симптомов.
Почему у каждого — своя микрофлора и своя диета. То, что полезно одному, может быть токсично для другого!