МРОТ, пенсии и соцвыплаты увеличатся в России с нового года

Социальные, пенсионные выплаты, а также размер минимальной оплаты для россиян труда увеличатся в будущем году.

В 2026 году в России повысят ключевые социальные выплаты и скорректируют налоги. Новые законы, охватывающие период с 2026-2028, были опубликованы в "Российской газете".

С января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России совершит значительный скачок – до 27 093 рублей, что на 21% выше показателя 2025 года. Впервые за долгое время МРОТ уверенно превысит прожиточный минимум. Это повышение коснется миллионов работников и отразится на всех социальных выплатах.

Пенсии вырастут на 7,6%, прибавка ждет 38 млн россиян. Средняя выплата превысит 27 тыс рублей, почти сравнявшись с МРОТ. С 1 апреля на 6,8% проиндексируют и социальные пенсии, которые получают 4,4 млн человек.

Изменения также затронут систему поддержки семей: все пособия на детей до 17 лет будут назначаться по заявлению без необходимости предварительного предоставления справки, а материнский капитал вырастет – с первого января выплата на первого ребенка увеличится до 737 тыс руб (на 6,8%), а выплата за второго составит почти 237 тыс.

Также вырастет на 2% базовая ставка НДС, сохранив при этом льготную 10% ставку на продукты, лекарства и детские товары.