Банковские счета россиян привяжут к ИНН

Центробанк обяжет банки России привязывать к счетам россиян ИНН, рассказала заместитель председателя регулятора Ольга Полякова.
"Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее"
– Ольга Полякова
Она пояснила, что кредитно-финансовым организациям необходимо будет самостоятельно собирать недостающие данные. Возможности для этого имеются.
"У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина"
– Ольга Полякова
Привязка счетов россиян к ИНН вводится в преддверии запуска системы "Антидроп", которая может заработать в 2027 году. По словам запреда ЦБ РФ, концепция системы утверждена, также составлен проект архитектуры сервиса. Разработка системы стартует в 2026 году, в настоящее время регулятор составляет техзадание. Все банки, работающие в России должны будут подключиться к "Антидроп, добавила Полякова в беседе с РБК.