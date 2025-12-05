Банковские счета россиян привяжут к ИНН

ЦБ РФ потребует привязать ИИН к банковским счетам граждан России. Это необходимо для запуска системы "Антидроп", которая начнет работать в 2027 году.

Центробанк обяжет банки России привязывать к счетам россиян ИНН, рассказала заместитель председателя регулятора Ольга Полякова.

"Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее"

– Ольга Полякова

Она пояснила, что кредитно-финансовым организациям необходимо будет самостоятельно собирать недостающие данные. Возможности для этого имеются.

"У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина"

– Ольга Полякова

Привязка счетов россиян к ИНН вводится в преддверии запуска системы "Антидроп", которая может заработать в 2027 году. По словам запреда ЦБ РФ, концепция системы утверждена, также составлен проект архитектуры сервиса. Разработка системы стартует в 2026 году, в настоящее время регулятор составляет техзадание. Все банки, работающие в России должны будут подключиться к "Антидроп, добавила Полякова в беседе с РБК.