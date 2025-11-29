Вылет уральских туристов в Египет перенесли почти на сутки

Аэропорт Екатеринбурга сегодня перенес вылет одного из авиарейсов в египетскую Хургаду большей чем на 13 часов, а второй рейс по этому направлению был отменен, сейчас в аэропорту работает транспортная прокуратура.

Аэропорт столицы Урала сегодня из-за погодных условий перенес больше чем на 13 часов вылет одного из авиарейсов из Екатеринбурга в египетский город Хургада, а второй рейс был отменен, сейчас в воздушной гавани работает уральская транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

"Уральской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в Хургаду. Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга задержаны к вылету два рейса авиакомпании Almasria Universal Airlines"

–прокуратура

Рейсы UJ-724 и UJ-724D должны были отправиться в 6:35 мск и 7:40 мск, однако время вылета одного из них перенесли на 19.45 мск, а второй отменили, передает РИА Новости.

Причиной такого решения авиавласти уральской столицы назвали сложные метеоусловия в аэропорту "Кольцово", из-за которых воздушные судна ушли на запасной аэродром в Челябинск, – подчеркнули в прокуратуре.

Пассажиры, прибывшие в аэропорт, обеспечиваются напитками и едой, добавили в надзорном органе.