Обеспечение электроснабжения курорта Мамисон завершится до конца года

Работы по налаживанию энергоснабжения на курорте Мамисон в Северной Осетии будут окончательно завершено в течение декабря.

Компания "Россети Северный Кавказ" планирует в ближайшее время выполнить работы завершающего этапа технологического присоединения курорта Мамисон (Северная Осетия) к энергосетям, рассказал замглавы департамента перспективного развития и технологического присоединения Сергей Брем.

По его словам, на третьем этапе проекта, до конца года, курорт получит еще 11 МВт мощности.

"Также сейчас на третьем этапе у нас заканчивается реконструкция подстанции "Нузал" с заменой трансформаторов тока, которая позволит подписать акты технологического присоединения и выдать мощность по третьему этапу"

– Сергей Брем

Замдиректора подчеркнул, что все эти работы будут осуществлены на завершающем этапе проекта по технологическому присоединению курорта. В результате максимальная мощность составит около 21 МВт, передает ТАСС.