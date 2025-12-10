ООН: Поставки материалов для защиты от наводнений в Газу заблокированы

Поставки материалов для защиты от наводнений в сектор Газа заблокированы, сообщает ООН. Из-за этого сотни тысяч перемещенных палестинцев остаются беззащитными перед проливными дождями и угрозой эпидемий.

Международная организация по миграции (МОМ) ООН предупредила, что на территорию палестинского эксклава не поступают поставки гуманитарной помощи из-за чего проливные дожди грозят затопить палатки и временные укрытия сотен тысяч перемещенных жителей Газы.

Почти 800 тыс человек, вынужденных покинуть свои дома, живут в небезопасных убежищах в низинах, что создает экстремальный риск затопления. Более того, плохой водоотвод и неудовлетворительное управление отходами повышают опасность вспышек заболеваний.

МОМ сообщает, что поставка стройматериалов для убежищ (пиломатериалы, фанера), а также мешков с песком и насосов для откачки воды задерживаются из-за действующих ограничений на въезд в палестинский эксклав.

Израиль категорически отвергает претензии, утверждая, что полностью соблюдает свои обязательства. Власти страны объясняют гуманитарный кризис неэффективностью работы международных агентств и их неспособностью остановить систематические хищения, совершаемые ХАМАС.

Подразделение Министерства обороны Израиля, координирующее гуманитарные вопросы, не прокомментировало ситуацию.

Проливные дожди и последовавший за ними арктический шторм привели к затоплению лагерей и обрушению ряда зданий, которые ранее были повреждены ударами Израиля. На момент написание новости число жертв, включая погибших и пропавших без вести, достигло 12 человек.