Заседание по Афганистану с участием представителя России принял Тегеран

В столице Ирана состоялось заседание стран-соседей Афганистана, посвященное ситуации в Эмирате. В нем принял участие представитель России Замир Кабулов.

В Тегеране состоялось заседание государств-соседей Афганистана по нормализации ситуации вокруг страны, в котором принял участие специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. О событии рассказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Афганистан – очень важная страна"

– Аббас Аракчи

Дипломат подчеркнул, что участники заседания стремятся к такой цели, как координация и интеграция на уровне региона между властями Афганистана и соседними странами, призванные достичь мира, стабильности и прогресса в регионе.

Министр добавил, что все страны-участницы разделяют мнение о том, что стабильности удастся добиться только при условии невмешательства третьих государств. По словам Аракчи, годы, когда в Афганистане присутствовало НАТО и военные США, причинили большой ущерб народу Афганистана.