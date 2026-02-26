Турция снизила темпы внешней торговли

Экспорт товаров из Турции, большей частью нацеленный на страны Европы, в январе 2026 года снизился на 4%, а вот импорт, который поступает в страну из Китая, немного вырос.

Экспорт турецких товаров в январе текущего 2026 года по сравнению с декабрем года минувшего упал на 4%, до $20 млрд 315 млн, тогда как объем импорта подрос на 0,1% - до $28 млрд 695 млн, свидетельствуют данные внешней торговли страны, подготовленные Турецким статистическим институтом совместно с министерством торговли.

Это спровоцировало дефицит внешней торговли, который в январе в сравнении с минувшим 2025 годом увеличился на 11,6% - с $7 млрд 511 млн до $8 млрд 380 млн, передает турецкое государственной информационное агентство Anadolu.

Как следствие, на 3% упал коэффициент покрытия импорта экспортом – с 73,8% в январе 2025 года до 70,8% в минувшем январе.

Дефицит внешней торговли страны без учета энергоносителей и золота в январе составил $2 млрд 800 млн, хотя общий объем внешней торговли вырос на 1,8%, до $41 млрд 14 млн.

При этом главным получателем турецкого экспорта осталась Германия, которая закупила турецких товаров на $1 млрд 780 млн, на втором месте Великобритания - $1 млрд 285 млн, на третьем - США – ($1 млрд 216 млн), на четвертом - Италия ($1 млрд 49 млн). Замыкает пятерку лидеров Ирак - $900 млн. Экспорт в эти пять стран составил 30,7% от общего объема экспорта за месяц.

Китай в минувшем месяце возглавил список стран-импортеров ($4 млрд 283 млн), за ним следуют Россия ($3 млрд 78 млн), Германия ($1 млрд 870 млн, США ($1 млрд 812 млн) и Швейцария ($1 млрд 273 млн, они поставляют в страну 42,9% общего объема импорта.