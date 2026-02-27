Вестник Кавказа

SOCAR и BP будут сотрудничать в области сейсмических и скважинных исследований

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нефтяные компании SOCAR и BP работают над усовершенствованием геологоразведки на Каспии. Планируется использование инновационных технологий трехмерного моделирования.

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и BP договорились о партнерстве в сфере сейсмических и скважинных исследований на Каспии. Стороны намерены совместно осваивать инновационные технологии нефтедобычи. 

"В рамках этого соглашения bp и SOCAR проведут новаторское сейсмическое исследование, в котором будут применены инновационные технологии для создания регионального псевдо-3D сейсмического объема путем сопоставления и объединения существующих сейсмических данных различных периодов"

–  SOCAR

Сообщается, что инициатива даст возможность проводить 3D-картирование, а также улучшит прогнозы по разведке, что сведет к минимуму риски проведения геологоразведочных работ. BP выполнит анализ данных, предоставленных SOCAR.

