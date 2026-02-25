Вестник Кавказа

В Азербайджане заявили о начале процесса миростроительства в регионе

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку продолжить вносить вклад в мирные процессы в регионе, сообщил глава Минэкономики Азербайджана. Он отметил, что укреплению стабильности служит сотрудничество региональных стран.

На Южном Кавказе начался процесс миростроительства. Такое заявление сделал глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе своего выступления 26 февраля на VII Азербайджано–Грузино–Турецком бизнес-форуме в Кахети.

Он подчеркнул, что отправной точкой стали исторические документы, оформленные в августе прошлого года в Вашингтоне президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом Соединенных Штатов.

Министр обратил внимание на наличие исторического партнерства между региональными странами, отметив, что Грузию, Азербайджан и Турцию объединяют многовековые традиции сосуществования и сотрудничества. Он добавил, что это взаимодействие служит укреплению стабильности, экономического благосостояния и безопасности в регионе.

Помимо этого, Джаббаров акцентировал внимание на том, что Баку продолжит вносить вклад в процессы мира, экономического сотрудничества и устойчивого развития в регионе.

