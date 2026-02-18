Турнир в Белом доме войдет в число самых дорогих в истории UFC

В UFC планируют потратить на летний турнир в Белом доме десятки миллионов долларов. Соревнования будут приурочены к 250-летию независимости США.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в Белом доме потратит на организацию летнего турнира в Белом доме около $60 млн.

По данным издания MMA Fighting, это сумма без учета гонораров бойцов.

Согласно информации источника, организаторам предстоит решить целый ряд логистических проблем. Из-за тоннелей, бункеров и систем безопасности под Южной лужайкой существуют определенные ограничения по пространству и весу конструкций. Ожидается, что на мероприятии смогут присутствовать 5 тыс зрителей.

Уайт отметил, что на замену газона на Южной лужайке потратят $700 тыс. Предполагается, что бойцы будут выходить к клетке из Овального кабинета.

Напомним, турнир UFC состоится в Белом доме 14 июня. Он будет приурочен к 250-летию независимости США.